DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 11. Oktober

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 10, 2024 23:56 ET (03:56 GMT)

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Freitag, 11. Oktober

(NEU: Fed-Redner Goolsbee, Bowman, Logan)

=== *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Monat August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,3% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz August PROGNOSE: -19,3 Mrd GBP zuvor: -20,0 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion August PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/-1,2% gg Vj *** 09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 3Q und Pre-Close-Call 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag (seit 10.10.) *** 11:00 DE/Volkswagen AG, Absatzzahlen 3Q 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei ZDH-Vollversammlung und ZDH-Forum, Berlin 11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis, Oslo 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 71,0 zuvor: 70,1 - US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee und Fed-Gouverneurin Bowman, Reden beim 18th Annual Community Bankers Symposium, Chicago - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Women in Financial Services Conference, Dallas - HK/Börsenfeiertag Hongkong ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland



October 11, 2024 02:15 ET (06:15 GMT)

