DJ EUREX/Renten-Futures gut behauptet - Warten auf US-PPI

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte. Die Anleihemärkte blicken gespannt auf die neuen US-Erzeugerpreise (PPI) am Nachmittag, nachdem die Verbraucherpreise am Vortag keine klaren Signale geliefert hatten. Auch diverse Fed-Redner vom Vorabend lieferten keine klare Indikation für den künftigen Zinstrend.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 133,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,57 Prozent und das Tagestief bei 133,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.159 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 2 Ticks auf 133,96 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 119,02 Prozent.

October 11, 2024 02:29 ET (06:29 GMT)

