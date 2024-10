Die etwas höher ausgefallen US-Inflationsdaten vom Vortag haben an den internationalen Aktienmärkten keine großen Auswirkungen gehabt. Der DAX seinerseits schloss leicht im Minus bei 19.210 Punkten und damit o,2 Prozent tiefer. Am Freitag - vor den ersten Quartalszahlen aus den USA - ist es nachrichtentechnisch sehr ruhig. Alzchem, CTS, Lanxess, Munich Re, Rheinmetall, Siemens und Zalando sind noch am ehesten interessant.

Den vollständigen Artikel lesen ...