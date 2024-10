EQS-Media / 11.10.2024 / 09:09 CET/CEST



Tampa Bay, FL, USA, Oct. 11, 2024 - Die DCI AG (XETRA: A11QU1) gibt heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft plugilo Inc. Erik Sewell als neuen Manager für den Aufbau und die Expansion von plugilo Inc. mit Sitz in Tampa Bay in den USA ernannt hat. Erik wird eine zentrale Rolle bei der Etablierung von plugilo auf dem US-Markt spielen und die Umsetzung des strategischen Ausbaus in dieser wichtigen Region übernehmen. Dank seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen digitale Medien, E-Commerce und Unternehmens-Skalierung bringt Erik die idealen Voraussetzungen mit, um den Erfolg von plugilo voranzutreiben.

Zuvor war Erik COO und CFO der ASR Group, einer digitalen Handelsagentur in Columbus, Ohio, die Teil von Flywheel Digital und Omnicom ist. Dort leitete er die Entwicklung neuer Technologien und KI-Produkte, betreute bedeutende Kunden und verantwortete die Unternehmens- und Finanzstrategie. Davor war Erik Vice President bei Osceola Capital Management, wo er alle Phasen des Transaktions-Zyklus begleitete und als Vorstandsmitglied für vier Portfoliounternehmen tätig war. Darüber hinaus sammelte er wertvolle Erfahrungen bei Raymond James Financial in St. Petersburg, Florida, wo er als Assistent des Vorsitzenden an strategischen Initiativen arbeitete. Vor seinem MBA-Abschluss diente Erik fünf Jahre als Offizier in der US-Armee.

Michael Mohr, CEO der DCI AG: "Wir sind begeistert vom Start dieser neuen Phase für plugilo auf dem US-Markt. Wir sind überzeugt, dass Erik dank seiner umfassenden Erfahrung in digitalen Medien und im Aufbau skalierbarer Unternehmen die ideale Wahl ist, um plugilo in dieser internationalen Wachstumsphase zu führen."

Erik Sewell ergänzte: "Ich freue mich sehr, plugilo in dieser spannenden Phase zu unterstützen. Der US-Markt bietet enormes Potenzial, und plugilo hat bereits herausragende E-Commerce-Lösungen entwickelt, die sowohl B2B- als auch B2C-Kunden erheblichen Mehrwert bieten. Ich sehe großes Potenzial in plugilo und freue mich darauf, die globale Expansion des Unternehmens voranzutreiben."

Über plugilo

In Zusammenarbeit mit Partnern aus den Bereichen OEM, Distribution, Handel und Verlagswesen bringt plugilo Lösungen für den globalen E-Commerce-Markt, sowohl für B2B- als auch für B2C-Endkunden. plugilo bietet den Nutzern eine innovative Möglichkeit, Produkte und Inhalte in Form von Karten und Stapeln zu verwalten und zu teilen. Die Web- und Mobile-App ermöglicht es Nutzern, Produktinformationen und Inhalte über jede Website hinweg zu speichern, zu teilen und zu organisieren - einschließlich E-Commerce-Lösungen für Shops und Verlage. Plugilo ist geräteübergreifend einsetzbar, da Karten und Stapel vollständig synchronisiert werden. Ziel ist es, sich als globaler Marktführer im Bereich Produkt- und Datenbanken zu etablieren und 80 % des weltweiten E-Commerce-Marktes zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.plugilo.com.

Über die DCI

Die DCI ist ein börsennotiertes deutsches Unternehmen (XETRA: A11QU1), das sich auf innovative E-Commerce-Lösungen spezialisiert hat. Seit über 30 Jahren unterstützt das Unternehmen seine Partner aus den Bereichen OEM, Distribution, Handel und Verlagswesen dabei, sich im dynamischen globalen E-Commerce-Markt erfolgreich zu positionieren und das Ergebnis von B2B- und B2C-Endkunden zu optimieren.

Kontakt:

Die Aktie ist im m:access der Börse München notiert.

WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11

Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA

11.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com