DJ Sanofi spricht mit CD&R über Teilverkauf des Consumer-Health-Geschäfts

BARCELONA (Dow Jones)--Sanofi hat Verhandlungen über den Verkauf der Hälfte an seinem Consumer-Health-Geschäft Opella an das Private-Equity-Unternehmen Clayton Dubilier & Rice aufgenommen. Wie der französische Arzneimittelhersteller am Freitag mitteilte, geht es bei den Verhandlungen um einen möglichen Verkauf einer 50-prozentigen kontrollierenden Beteiligung an Opella. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

