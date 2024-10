Nach 3.684 % Rallye: NEIRO crasht, Crypto Allstars (STARS) steigt

Bei Bitcoin tut sich nach wie vor nicht viel. Zumindest nicht am Kurs. Die größte und älteste Kryptowährung bewegt sich weiterhin um die 60.000 Dollar Marke und schafft den Ausbruch aus der monatelangen Seitwärtsbewegung nicht. Während diese Phase für einen Teil der Anleger unerträglich ist, führt sie bei anderen zu umso mehr Spekulation am Meme Coin Markt. Das zeigt sich schon das ganze Jahr über am Erfolg zahlreicher Coins. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben und nun stellt sich die Frage, ob $NEIRO oder Crypto Allstars ($STARS) die nächsten Coins werden könnten, denen es gelingt, eine so hohe Bewertung zu erreichen.

$NEIRO steigt um 3.684 %

Meme Coins sind gerade deshalb so faszinierend für viele Anleger, da sie ihren Wert oft innerhalb kürzester Zeit vervielfachen können. Natürlich muss man für solche Renditen auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Die meisten Meme Coins werden ohne Nutzen gelauncht und können entsprechend schnell auch an Wert verlieren. First Neiro on Ethereum ($NEIRO) hat aber eine beeindruckende Rallye hinter sich. Allein im letzten Monat ist der Kurs um 3.684 % gestiegen.

($NEIRO Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Für den Anstieg ist in erster Linie Binance verantwortlich. Wie so oft, wenn die größte Kryptobörse der Welt verkündet, einen Meme Coin zu listen, ist auch hier der Kurs explodiert, nachdem Binance $NEIRO ins Programm genommen hat. Wer also schon vor einem Monat investiert war, hat allen Grund zur Freude. Auch wer vor einer Woche eingestiegen ist, kann sich noch über ein Plus von mehr als 60 % freuen. Wer dagegen erst seit gestern dabei ist, hat einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Seit gestern ist der Kurs um mehr als 15 % eingebrochen.

($NEIRO Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Der Einbruch in den letzten 24 Stunden muss natürlich nicht bedeuten, dass die Rallye vorbei ist, da Gewinnmitnahmen nichts Neues sind und es dadurch immer wieder mal zu Korrekturen kommen muss. Dennoch zeigt schon der Vergleich der Entwicklung des letzten Monats und der letzten Woche, dass es nun natürlich schwieriger wird, extrem hohe Renditen zu erzielen, da die Marktkapitalisierung nun deutlich höher ist.

In einem Monat konnte $NEIRO noch um 3.684 % steigen, in der letzten Woche dagegen um 63 %. Selbst wenn der Wert auf 1,3 Milliarden Dollar steigen würde, würde das nur noch eine Verdopplung des Kurses bedeuten, was zwar beeindruckend ist, aber eben nicht mehr der Anstieg um das 30-fache oder mehr, wie es vor einem Monat noch möglich war. Anders sieht das dagegen bei Crypto Allstars ($STARS) aus. Hier haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein.

Crypto Allstars Nachfrage explodiert

Um mit Meme Coins lebensverändernde Renditen zu erzielen, ist ein früher Einstieg entscheidend. Coins, die weniger als 10 Millionen Dollar wert sind, können ihren Wert eben leichter um das 30-fache oder mehr steigern. Vor allem, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das scheint bei Crypto Allstars ($STARS) der Fall zu sein. Hier kommt nicht nur ein neuer Coin, die Entwickler bringen auch den MemeVault auf den Markt.

Dabei handelt es sich um das erste Staking-Protokoll, das es ermöglicht, verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Blockchains auf einer Plattform zu staken. Damit wird den größten und bekanntesten Meme Coins neues Leben eingehaucht und eine weitere Renditemöglichkeit in Form von $STARS-Token geschaffen. Die $STARS werden dabei von Anfang an vom Gesamtangebot reserviert, sodass der Coin trotzdem nicht inflationär aufgebaut ist und schnell an Wert verliert.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Das neue Projekt schlägt hohe Wellen am Kryptomarkt, sodass Anleger schon während des Token-Vorverkaufs über 2,1 Millionen Dollar investiert haben, um noch vor dem Listing an den Kryptobörsen und damit vor einer potenziellen Kursexplosion dabei zu sein. Auch die $STARS-Token können in einem eigenen Staking Pool gestakt werden, wobei die jährliche Rendite derzeit noch bei 681 % liegt.

Da das ganze Konzept auf Staking aufgebaut ist, dürften die meisten Anleger langfristig orientiert sein, wodurch das Angebot beim Handelsstart an den Börsen knapp sein dürfte, während die Nachfrage aktuell extrem hoch ist. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben.

