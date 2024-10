EQS-Media / 11.10.2024 / 09:27 CET/CEST





Bluepath Robotics, das mit mobilen Robotertechnologien industrielle Transportlösungen der Zukunft anbietet, hat am 09. und 10. Oktober auf dem Mobile Robotics Summit in Düsseldorf eine bemerkenswerte Leistung gezeigt. Auf der Veranstaltung erläuterte das Unternehmen ausführlich die Effizienz, Flexibilität und Kostenvorteile, die autonome mobile Robotersysteme in den Bereichen Produktion, Logistik und Lagerung bieten. In seinen Vorträgen betonte es, dass diese Technologien nicht nur die Geschäftsprozesse optimieren, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern und den industriellen Wandlungsprozess beschleunigen. Bluepath Robotics hob auch seine globalen Wachstumsziele hervor und teilte die Schritte mit, die das Unternehmen unternommen hat, um seine Effektivität auf den internationalen Märkten zu erhöhen und strategische Kooperationen aufzubauen. Das Unternehmen demonstrierte eine Vision, die darauf abzielt, die industrielle Zukunft zu gestalten, indem es seine innovativen Lösungen, die die treibende Kraft der Digitalisierung sind, der breiten Masse zugänglich macht.

Das Unternehmen steigert die Leistungsfähigkeit von Robotiklösungen durch technologische Studien

Bluepath Robotics arbeitet mit Fraunhofer, einem der weltweit renommiertesten Forschungsinstitute, zusammen, um zentrale Softwarelösungen zu entwickeln und seinen Kunden die neuesten Technologien anzubieten. Die starke Forschungsinfrastruktur von Fraunhofer gewährleistet hohe Effizienz- und Sicherheitsstandards in Bluepaths autonomen mobilen Robotersystemen (AMR). Darüber hinaus zielt das Unternehmen mit seiner Mitgliedschaft im NVIDIA Inception Programm darauf ab, industrielle Prozesse intelligenter und effizienter zu gestalten, indem es Technologien der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens in Robotiksoftware integriert. Diese starken Kooperationen stellen einen wichtigen Schritt in der technologischen Entwicklung von Bluepath Robotics dar.



Wir schaffen Wandel in Geschäftsprozessen

Der Geschäftsführer von Bluepath Robotics, Ismail Hakki Savci, betonte, dass das Unternehmen die Entwicklungen in diesem Sektor genau verfolge und dass solche Gipfeltreffen für die Zukunft des Sektors von großer Bedeutung seien, und gab folgende Erklärung ab: "Als Bluepath Robotics setzen wir mit unseren Lösungen für industrielle Automatisierung und autonome mobile Roboter weiterhin einen Unterschied in der Branche. Die von uns entwickelten Systeme, die mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ausgestattet sind, bieten Unternehmen Geschwindigkeit, Flexibilität und Effizienz in Produktions-, Logistik- und Lagerprozessen und verschaffen ihnen gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil. Unsere Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Organisationen und Programmen wie Fraunhofer und NVIDIA Inception stärkt unsere technologische Infrastruktur und ermöglicht es uns, unseren Kunden die neuesten Robotiklösungen anzubieten. In diesem Zusammenhang hatten wir die Gelegenheit, unsere innovativen Lösungen und unsere Wachstumsstrategien auf den globalen Märkten auf dem Mobile Robotics Summit mit Branchenexperten zu diskutieren. Auf dem Gipfel haben wir die hohe Effizienz und Flexibilität unserer autonomen mobilen Roboter in industriellen Prozessen hervorgehoben. Als Bluepath wollen wir sowohl die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern vertiefen als auch unsere Position auf dem globalen Markt stärken, indem wir den technologischen Fortschritt aufmerksam verfolgen".



Wir sind entschlossen, unsere innovative Rolle dauerhaft zu machen

Ismail Hakki Savci, Generaldirektor von Bluepath Robotics, verwies auf die Bedeutung der Anpassung an den raschen Wandel in der Branche und fügte Folgendes hinzu: "TIn einer Welt, in der sich die Technologie immer rascher weiterentwickelt, besteht eine der größten Herausforderungen für den Sektor darin, auf die sich rasch ändernden Anforderungen und dynamischen Marktbedingungen zu reagieren. Als Bluepath Robotics erneuern wir ständig unsere technologische Infrastruktur, um diesen Herausforderungen zu begegnen und Innovationen in jeder Phase in unsere Geschäftsprozesse zu integrieren. Die Teilnahme an globalen Plattformen wie dem Mobile Robotics Summit ermöglicht es uns nicht nur, die von uns angebotenen Lösungen vorzustellen, sondern auch, Ideen mit anderen Akteuren auszutauschen, die die Zukunft der Branche gestalten, und unsere Zukunftsvision neu zu überdenken. Solche Veranstaltungen sind auch von großer Bedeutung, wenn es darum geht, Zusammenarbeitsmöglichkeiten auf dem globalen Markt auszuloten und die Wachstumsstrategien von Bluepath Robotics auf dem internationalen Gebiet zu stärken. Während wir mit unseren innovativen Robotersystemen weiterhin zur Digitalisierung industrieller Prozesse beitragen, wollen wir auch den Wettbewerbsvorteil, den wir unseren Geschäftspartnern bieten, weiter ausbauen und ihre Geschäftsprozesse umgestalten. Unsere Vision ist es, nicht nur den heutigen Bedarf zu decken, sondern auch künftige industrielle Revolutionen aufmerksam zu verfolgen und unsere innovative Rolle in diesem Sektor dauerhaft zu sichern".



Über Bluepath Robotics:

Bluepath Robotics, eine Initiative von Ford Otosan, ist mit der Vision angetreten, flexible und effiziente Lösungen im Bereich des Materialtransports anzubieten. Mit der Produktion in seinem Werk in Gölcük, Kocaeli, bietet das Unternehmen Fachleuten aus der Industrie Lösungen an, die die Fabriken und Lagerhäuser der Zukunft im Bereich der industriellen Automatisierung und des Materialtransports gestalten werden. Die breite Produktpalette des Unternehmens, darunter autonome mobile Roboter, Software für Verkehrsmanagementsysteme, Software für die Anlagenkommunikation und vieles mehr, steht für technologische Lösungen, die den industriellen Wandel vorantreiben werden. Der Schwerpunkt von Bluepath Robotics liegt auf der Bereitstellung von Lösungen, die die Transformation und die Industrie auf dem globalen Markt, insbesondere in unserem Land, verbessern, indem wir anpassbare Lösungen für die Bedürfnisse im industriellen Bereich anbieten.



Weitere Information

Brandfocus / Sinem Uyanik / 0544 818 07 11 / sinem@brandfocus.com.tr

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.