Adelaide, Südaustralien (ots/PRNewswire) -BioCina Pty Ltd, eine globale End-to-End-Contract Development and Manufacturing Organization von Biologika (CDMO), gab eine neue Partnerschaft mit Centivax, Inc. für ein Projekt bekannt, das die Entwicklung von Zelllinien, Zellbanken und die Herstellung von Plasmid-DNA umfasst. Centivax entwickelt Cent-Flu, einen universellen Grippeimpfstoff, der aus einer geschützten multivalenten Mischung von 22 einzigartigen mRNA-Transkripten besteht, die als in Lipid-Nanopartikeln (LNP) verkapselter mRNA-Impfstoff verabreicht werden. In vivo hat sich gezeigt, dass der Impfstoff gegen aktuelle, frühere und künftige Grippestämme schützt. BioCina wird bewährtes Fachwissen bei der Auswahl optimaler Zelllinien für die Plasmidherstellung, der Stammzellenbank und der Plasmidherstellung zur Verfügung stellen, um Centivax auf dem Weg zu klinischen First-in-Human-Versuchen zu unterstützen.Mark W. Womack, Geschäftführer von BioCina, erklärte: "Es ist uns eine Ehre, den bahnbrechenden Ansatz von Centivax zur nachhaltigen Grippeprävention zu unterstützen, und wir sind hocherfreut, der bevorzugte Partner des Unternehmens zu sein, um die cGMP-Produktion einzuleiten und damit die Markteinführung eines so wichtigen Impfstoffs voranzutreiben. Dies ist eine großartige Gelegenheit für das BioCina-Team, unsere erstklassigen Fähigkeiten in der Zelllinienentwicklung, im Zellbanking und in der cGMP-Plasmidproduktion zu nutzen."Jacob Glanville, Geschäftführer von Centivax, sagte: "Wir freuen uns sehr, BioCina als unseren Stammzellenbank-Produktionspartner für die erste Phase der Herstellung unseres universellen Grippeimpfstoffs bekannt zu geben. Die beispielhafte Expertise und Erfolgsbilanz von BioCina im Bereich mRNA/LNP MCB, kombiniert mit ihren hochmodernen Einrichtungen, passt perfekt zum Engagement von Centivax für Innovation und Qualität. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, das Fachwissen von BioCina zu nutzen, um die höchsten Standards in der Impfstoffproduktion zu gewährleisten. Gemeinsam machen wir einen bedeutenden Schritt nach vorn, um unseren universellen Grippeimpfstoff auf den Markt zu bringen, mit dem Ziel, einen breiten und dauerhaften Schutz gegen die Krankheit auf globaler Ebene zu bieten."Informationen zu BioCina BioCina ist eine globale End-to-End-Contract Development and Manufacturing Organisation (CDMO) von Biologika, die qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Zelllinien-, Prozess-, Analyse- und Formulierungsentwicklung sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellung für mikrobielle, pDNA- und mRNA-Modalitäten anbietet. Die erste Anlage von BioCina in Adelaide, Südaustralien, kann auf eine lange Geschichte in der Entwicklung und Herstellung von klinischen und kommerziellen Arzneimitteln zurückblicken, die von den meisten kritischen KMU mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren am Standort unterstützt wird. BioCina rühmt sich einer erstklassigen Qualität und hat die behördlichen Inspektionen durch die US FDA, EMA, TGA und Health Canada erfolgreich bestanden. Durch die Partnerschaft mit NovaCina bietet BioCina seinen Kunden eine qualitativ hochwertige Abfüll- und Veredelungslösung. BioCina ist stolz darauf, Kunden auf der ganzen Welt zu haben, darunter in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Australien bietet einen der attraktivsten Steueranreize weltweit (bis zu 48,5 % Bargeldrückerstattung) und eines der weltweit besten Versuchsnetze, was es zu einem idealen Ziel für Biologika-Unternehmen macht, die in die Skalierung und Herstellung von Produkten investieren wollen. Besuchen Sie https://biocina.com.Informationen zu Centivax Centivax ist ein Unternehmen, das eine universelle Impfstoff-Plattformtechnologie entwickelt und von Experten in den Bereichen Vakzinologie, Zulassungsfragen für Impfstoffe, Immunologie und Computational Bioengineering geleitet wird. Das geistige Eigentum der universellen Impfstoffplattform hat eine noch nie dagewesene Breite des Schutzes gegen Influenza und Coronaviren gezeigt. Die Plattform liefert ultra-breite neutralisierende Titer, HAI-Titer und In-vivo-Schutz in Frettchen, Schweinen, Ratten, Mäusen und menschlichen Immunorganoiden. Die Entwicklung der Centivax-Plattform wurde von der Global Health Investment Corporation (GHIC), dem BARDA-Venture-Arm, NFX, dem BLUE KNIGHT-Programm von J&J/BARDA, der Bill and Melinda Gates Foundation, dem National Institute of Health (NIH), dem Naval Medical Research Center, dem Walter Reed Army Institute of Research, dem Medical Technology Enterprise Consortium, dem Department of Defense und dem National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals finanziell unterstützt. Centivax hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang der Welt zu einer Zukunft ohne Krankheitserreger zu beschleunigen.