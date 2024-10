Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise in den USA haben einen moderaten Preisdruck angezeigt, so die Analysten der Helaba.Zwar hätten die Zahlen leicht oberhalb der Erwartungen gelegen, dennoch würden die Marktteilnehmer weiter auf Zinssenkungen setzen, da der deutliche Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf eine nachlassende Dynamik des Beschäftigungsaufbaus schließen lasse. Heute würden die Erzeugerpreise das Inflationsbild in den USA abrunden, und zudem stehe mit dem Michigan Sentiment die wohl bekannteste Verbraucherumfrage auf dem Programm. ...

