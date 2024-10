Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt traten die Staatsanleiherenditen auf der Stelle, so die Analysten der Nord LB.Zehnjährige US-Treasuries würden derzeit bei 4,10% (+3bp), das europ. Pendant Dt. Bunds bei 2,25% (+/- 0bp) rentieren.Eine Rezession im Euroraum sei laut EZB unwahrscheinlich. Zwar gebe es hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung in einzelnen Mitgliedstaaten (bspw. Sorgenkind Deutschland) signifikante Unterschiede, das am gestrigen Tag veröffentlichte Protokoll der Zinssitzung aus dem September weise aber darauf hin, dass ein Teil der Schwäche wahrscheinlich zyklischer Natur sei und strukturelle Herausforderungen bestünden ("Insbesondere das schwache Wachstum in der größten Volkswirtschaft des Euroraums bremste das Wachstum im Euroraum … im Gegensatz dazu verzeichneten viele andere Länder des Euro-Währungsgebiets ein robustes Wachstum, einschließlich starker Beiträge der Inlandsnachfrage"). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...