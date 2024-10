Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Grenke Finance PLC refinanziert sich über eine Finance-Anleihe (ISIN XS2905582479/ WKN A3L3R2) mit 500 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Die Fälligkeit sei am 04.01.2029, während der Laufzeit werde ein Kupon von 5,125% gezahlt. Die Zinszahlung erfolge jährlich, erstmalig am 04.01.2025. Der Mindestbetrag liege bei 1.000 Nominalen, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspreche. S&P vergebe ein BBB-Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 10.10.2024) (11.10.2024/alc/n/a) ...

