Die Handelswoche nähert sich dem Ende, und die Stimmung unter Anlegern bleibt positiv. Die nicht ganz wie erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für September haben die Aktionäre an den US-Börsen wenig beeindruckt. Nach zwei Tagen mit Gewinnen schlossen die wichtigsten US-Indizes am Donnerstag dicht an ihren Schlussständen vom Vortag. In diesem Umfeld kletterte auch die Palantir-Aktie weiter in die Höhe, doch nun droht eine Überhitzung.Die Palantir-Papiere gehören 2024 zu den stärksten Titeln. Mit ...

