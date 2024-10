"Der Aktionärsbrief"

Der Online-Modehändler hat gestern seine Jahresprognose für 2024 angehoben, weshalb der Kurs im späten Donnerstagshandel angesprungen ist. Zalando erwartet nun für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 2 bis 5 % auf 10,3 bis 10,7 Mrd. €, während das Bruttowarenvolumen (GMV) um 3 bis 5 % auf 15,1 bis 15,4 Mrd. € steigen soll. Der bereinigte EBIT soll zwischen 440 und 480 Mio. € liegen, deutlich über den vorherigen Erwartungen von 380 bis 450 Mio. €. Bislang hatte das Management bei beiden Kennzahlen einen Anstieg von maximal 5 % sowie bei ungünstigen Konditionen eine Stagnation in Aussicht gestellt.Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf ein starkes drittes Quartal zurückzuführen, in dem das GMV um 7,8 % und der Umsatz um 5 % gewachsen sind. Besonders beeindruckend war die Verdreifachung des bereinigten EBIT auf 93 Mio. €, was die Analystenschätzungen klar übertroffen hat.Zalando ist im Jahresverlauf deutlich optimistischer geworden. Zur Erinnerung: Die ursprüngliche Prognose für das Jahr 2024 hatte bei einem möglichen Umsatzwachstum von 0 % bis 5 % und einem bereinigten EBIT zwischen 380 und 450 Mio. € gelegen. Auch das Bruttowarenvolumen (GMV) sollte nur leicht wachsen. Grund für den gestiegten Optimismus ist, dass die Verbraucher ihre Konsumzurückhaltung zumindest teilweise abgelegt haben. Aber auch operative Verbesserungen haben dazu beigetragen, dass Zalando für 2024 mittlerweile deutlich zuversichtlicher ist als noch vor ein paar Monaten. Das hat bewirkt, dass sich der Aktienkurs seit dem Jahrestief im Januar fast verdoppelt hat.Auch wir sind im Jahresverlauf optimistischer für Zalando geworden. So hatten wir in der "Bernecker Daily" vom 2. Juli geschrieben: "Noch ist der Mitte April etablierte Abwärtstrend intakt. Erst wenn der Kurs über 24 € steigt, wäre er überzeugend nach oben durchbrochen worden." Leser, die das Signal abgewartet haben, liegen aktuell 25 % im Gewinn.Oliver Kantimm, Redaktion