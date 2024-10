Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Das Koffee-Bindungsaffinitätstool ist die jüngste Ergänzung der computergestützten Wirkstoffforschungsplattform von Kvantify, die der Pharma- und Biotech-Industrie hilft, neue Arzneimittel mit einer einzigartigen Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision zu entwickelnKvantify hat eine neue Berechnungsmethode auf den Markt gebracht, die die frühen Phasen der Wirkstoffforschung beschleunigen kann. Die Methode unterscheidet sich klar von anderen Lösungen auf dem Markt und ist eine starke Ergänzung zu Kvantifys computergestützter Wirkstoffforschungsplattform Koffee."Aktuelle Benchmark-Tests zeigen, dass unser Bindungsaffinitätstool bei gleicher Genauigkeit 100-mal schneller ist als vergleichbare State-of-the-Art-Methoden", berichtet Hans Henrik Knudsen, CEO bei Kvantify.Die Bindungsaffinität ist ein Schlüsselparameter in der Wirkstoffforschung, der sich auf die Stärke der Wechselwirkung zwischen einem Wirkstoff (oder Molekül) und seinem Zielprotein bezieht. Ein Molekül muss stark mit einem biologischen Ziel interagieren, um eine therapeutische Wirkung zu erzielen, und deshalb ist diese Berechnung für die Wirkstoffforschung von zentraler Bedeutung.Vollständig physikbasiertBei der Entwicklung neuer Arzneimittel besteht eine nahezu unendliche Anzahl möglicher Variationen und Veränderungen. Deshalb sind schnelle und präzise Berechnungen so wichtig."Die Verbindung unserer Geschwindigkeit mit hoher Präzision gibt uns die Möglichkeit, genaue physikalisch basierte Bindungsaffinitätsberechnungen in der Wirkstoffforschung weiter voranzutreiben", so Hans Henrik Knudsen.Doch neben der Verkürzung der Berechnungszeit auf wenige Minuten bietet Koffee-Bindungsaffinität noch weitere Vorteile."Unsere Methode erfordert keine manuelle Einrichtung oder Parametrierung. Und da dieser Ansatz vollständig physikalisch basiert ist, sind im Gegensatz zum maschinellen Lernen und zu KI-basierten Methoden keine Trainingsdaten erforderlich", ergänzt Hans Henrik Knudsen.Informationen zu KvantifyKvantify ist ein bahnbrechendes Unternehmen für Biowissenschaften und Quantenforschung mit Sitz in Dänemark. Sein Ziel ist es, die schwierigsten Herausforderungen in den Biowissenschaften zu überwinden, wobei der Schwerpunkt auf der Wirkstoffforschung liegt. Kvantify liefert bahnbrechende Lösungen und Dienstleistungen auf der Grundlage exzellenter Berechnungen, die den Unternehmen der Biowissenschaften heute einen greifbaren Mehrwert bieten.Kvantify press teamcontact@kvantify.com+45 61759082Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526915/Kvantify_CEO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2452959/Kvantify_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kvantify-bringt-physikbasierte-bindungsaffinitatssoftware-fur-die-wirkstoffforschung-mit-hoher-prazision-und-beispielloser-geschwindigkeit-auf-den-markt-302273091.htmlOriginal-Content von: Kvantify ApS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176867/5884371