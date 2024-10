Berkshire Hathaway B-Aktie: Was kommt nach Warren Buffet???

Blick auf die potentiellen Nachfolger Todd Combs & Ted Weschler

Was wäre Berkshire Hathaway ohne die Apple-Aktie?

Berkshire Hathaway B (BRK B) - ISIN US0846707026

Rückblick: "Erfolgreichster Investor aller Zeiten" lautet die gängigste Kurzbeschreibung der Vita Warren Buffets, dessen Erfolg mit der Berkshire-Hathaway-Aktie verbunden ist. Auch wenn er im August seinen 94. Geburtstag gefeiert hat, sorgt er immer noch für Schlagzeilen, unter anderem, indem er im ersten Halbjahr 2024 die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft hat. Berkshire Hathaway B zeigt sich dabei in einem intakten Aufwärtstrend und bietet mit der Seitwärtsrange am 20er-EMA ein ideales Brekout Setup.

Maik Komoss, Portfoliomanager des Fonds Vates Aktien USA hat Berkshire Hathaways Performance mit und ohne die Apple-Aktie analysiert, mit anderen Indizes verglichen und auch die Entwicklung seit dem Einstieg der potentiellen Buffet-Nachfolger Todd Combs und Ted Weschler unter die Lupe genommen. Er kommt dabei zum Schluss "Die Performance schwächelt, seit vor mittlerweile fast 14 Jahren Todd Combs und Ted Weschler mit an Bord sind."

Berkshire-Hathaway-B-Aktie: Chart vom 10.10.2024, Kürzel: BRK B Kurs: 454.93 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Motto "The trend is your friend" erwarten wir eine Fortsetzung der Folge höherer Pivot-Tiefs und Pivot-Hochs und somit eine Bestätigung des Aufwärtstrends mit einem neuen Allzeithoch über 485 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Eine höhere Volatilität rund um die Präsidentenwahlen oder gesundheitlliche Probleme Warren Buffets könnten den Aufwärtstrend einknicken lassen. Kurzfristig orientierte Trader könnten einen Stop Loss in Höhe der unteren gelben Linie platzieren. Wer langfristig investiert, lässt sich weder davon noch von den Quartalszahlen am 4. November abschrecken.

Meinung:

Die Frage, wie es mit Berkshire Hathaway nach Warren Buffet weitergeht, ist berechtigt, auch wenn die Nachfolger schon benannt sind. Komoss hat eine interessante Analyse abgeliefert. Hier aber die geringere Perfomance auf die Nachfolger zu schieben, ist nicht ganz gerechtfertigt, zumal Buffet immer noch wichtige Entscheidungen trifft. Charttechnisch dürfen wir - unabhängig davon, wer das letzte Wort hat - auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 980.39 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1531 Mio. USD

Quellennachweis: https://www.institutional-money.com/news/theorie/headline/warren-buffett-kein-nachfolger-fuer-das-stockpicker-depot-in-sicht-236194, https://www.dasinvestment.com/warren-buffett-verkauft-apple-aktien-im-grossen-stil/

Veröffentlichungsdatum: 11.10.2024

Autor: Thomas Canali

