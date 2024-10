Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Cortex stellt einen bedeutenden Fortschritt in der ML-Technologie-Infrastruktur von Liftoff dar und ermöglicht schnellere Produktinnovationen und effektivere Werbekampagnen.Liftoff (https://liftoff.io/) gab heute den Start von Cortex, seiner maschinellen Lernplattform der nächsten Generation, bekannt. Durch die Anpassung von neuronalen Netzwerkmodellen zur Verbesserung der Kampagneneffektivität stellt Cortex einen bedeutenden Fortschritt bei der Anwendung von maschinellem Lernen für die Werbetechnologie dar.Auf der Grundlage jahrelanger Innovationen steigert Cortex die Rechenleistung erheblich und ermöglicht eine bessere Mustererkennung und die Verarbeitung von Daten mit mehr als der 10-fachen Kapazität von logistischen Regressionsmodellen.Dank dieser erhöhten Verarbeitungsleistung kann Cortex mehr einzigartige Signale der Plattform von Liftoff nutzen, einschließlich des Vungle Monetize SDK (https://liftoff.io/monetize/vungle-sdk/) und GameRefinery (https://www.gamerefinery.com/), um genauere Vorhersagen in einer zunehmend komplexen Umgebung zu liefern. Zusammengenommen führen diese Fortschritte zu häufigeren, hochwertigen Konversionen und effizienteren Werbeausgaben für Werbetreibende."Cortex markiert einen bedeutenden Sprung in der mobilen Werbetechnologie", sagt Jeremy Bondy, Geschäftsführer von Liftoff. "Bei Liftoff definiert sich der Erfolg über die messbaren Geschäftsergebnisse, die wir unseren Partnern liefern. Es ist inspirierend zu sehen, wie Cortex die Messlatte für die Leistung in diesem Bereich bereits höher legt.""Unsere neuen Deep-Learning-Modelle ermöglichen es uns, mehr Daten von unserer proprietären Plattform zu nutzen und Kampagnen zu optimieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Diese Modelle lassen sich auch schneller trainieren und iterieren, was uns die Möglichkeit gibt, auf einem sich ständig verändernden Markt schnell zu reagieren. Wir glauben, dass diese Innovation erhebliche neue Wachstumschancen für die gesamte Liftoff-Plattform eröffnet."Cortex hat bereits in der Anfangsphase bemerkenswerte Leistungsverbesserungen gebracht. Im Durchschnitt sind die CPIs bei den Werbekampagnen um 23 %, die CPAs um 21 % und die ROAS um 16 % gesunken.Kunden wie der südkoreanische Spieleentwickler Playlinks sehen bereits die Vorteile von Cortex. "Mit der starken ML-Logik von Cortex hat Liftoff im Vergleich zu anderen Netzwerken starke ROAS-Ergebnisse gezeigt, und der Anteil der neuen Nutzer beträgt auf iOS fast 80 %", sagte Seokyung Lee, Marketingmanager bei Playlinks. "Die Unterstützung bei der Optimierung und Kreativität hat sich auch auf die Kampagnenergebnisse ausgewirkt."Bigo Live, eine globale Live-Streaming-Plattform, sagte: "Liftoff entwickelt aktiv Optimierungsmethoden, um den Bedürfnissen der Werbetreibenden gerecht zu werden. Vor allem mit Hilfe von UGC und Cortex haben wir einen niedrigeren CPI und eine verbesserte Nutzerbindung beobachtet."Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen der fortschrittlichen maschinellen Lernmodelle von Cortex gehören:- Verbesserte Datenverarbeitung: Cortex ist in der Lage, wesentlich größere und vielfältigere Datensätze zu erfassen, zu analysieren und Muster zu erkennen, was eine bessere Entscheidungsfindung darüber ermöglicht, wo und zu welchen Kosten ein Angebot abgegeben werden soll.- Verbesserte Anpassungsfähigkeit: Cortex reagiert schnell auf Marktveränderungen und trifft fundierte Entscheidungen mit weniger Datenpunkten, während die Daten häufiger aktualisiert werden, um Echtzeitbedingungen widerzuspiegeln.- Gesteigerte Effizienz: Durch die Automatisierung weiterer Aspekte des Kampagnenmanagements gibt Cortex den Werbetreibenden die Möglichkeit, sich auf die strategische Planung und kreative Entwicklung zu konzentrieren.Mit dem datengesteuerten Ansatz von Cortex können Werbetreibende ihre Investitionsrendite maximieren, indem sie die effektivsten Kanäle, Zielgruppen und kreativen Elemente identifizieren.Für weitere Details besuchen Sie Liftoff.io oder erfahren Sie hier (https://liftoff.io/blog/cortex-ml-patform-announcement/) mehr über Cortex.Informationen zu Liftoff Liftoff (http://liftoff.io/) hilft mobilen Unternehmen, ihren Umsatz zu maximieren. Es bietet auf maschinellem Lernen basierende Marketing-, Monetarisierungs- und Kreativlösungen, die bessere Werbeerlebnisse schaffen und Menschen mit den Produkten verbinden, die sie lieben.