Bern (ots) -Die Geschichte rund um die Bauernfamilie Wyss geht weiter: Die Erben der "Neumatt" versuchen trotz unterschiedlicher Lebenspläne den familiären Zusammenhalt zu bewahren. Die dritte und letzte Staffel der SRF-Dramaserie "Neumatt" ist ab dem 13. Oktober abends auf Play Suisse verfügbar.Die dritte und finale Staffel der SRF-Dramaserie "Neumatt" erzählt von neuen Herausforderungen in der modernen Landwirtschaft für die Familie Wyss. Neben den bekannten Familienmitgliedern gibt es auch neue Gesichter. So etwa den Top-Investor Nic Olsson (Peter Mygind - "Dan Sommerdal" und "Borgen"), dessen Unterstützung es beim Aufbau eines neuen Bio-Lieferservice mit dem Geschäftspartner Oscar (Martin Vischer) braucht. Auch Sara (Sophie Hutter) versucht mit "Nachtmilch" eine neue Nische auf dem Hof aus und gewinnt an Selbstvertrauen. Lorenz (Jérôme Humm) und Katharina (Rachel Braunschweig) beschäftigen sich mit ihren Gefühlen und arbeiten im Verlauf der Staffel einige Ereignisse ihrer Beziehungen auf.Die Familie Wyss wird dabei begleitet, wie sie sich mit zwei universellen Fragen auseinandersetzt: Wie kann der familiäre Zusammenhalt bestehen bleiben, wenn die Lebenspläne und Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder auseinanderdriften? Und wie kann sich jede Person selbst verwirklichen, ihre Träume verfolgen und zugleich den Erwartungen der Familie gerecht werden? Diese Themen bilden über alle Staffeln hinweg den Kern der Serie."Neumatt" auf Play Suisse und im TVEntwickelt wurde die dritte Staffel von "Neumatt" erneut unter der Leitung von Marianne Wendt und verfilmt unter der Regie von Bettina Oberli ("Die Herbstzeitlosen", "Wanda, mein Wunder" oder "Emma lügt") und Cosima Frei ("Seitentriebe"). Die SRF-Dramaserie ist eine Koproduktion mit Zodiac Pictures Ltd. Alle Folgen der ersten und zweiten Staffel sind bereits jetzt auf Play Suisse zu sehen. Das achtteilige Serienfinale von "Neumatt" wird ab dem 13. Oktober ebenfalls in der Mediathek verfügbar sein. Zeitgleich startet die Ausstrahlung der neuen Folgen auf SRF 1: Im Doppelpack über vier Tage verteilt, um jeweils 20:05 Uhr.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100924443