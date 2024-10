Für das Papier geht es talwärts. Denn Analysten von JPMORGAN und UBS haben den Anteilsschein abgestuft und ihre Kursziele gesenkt. Sie sehen den Hersteller von Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge vor zahlreichen Herausforderungen. Ein wichtiges Produkt von MOBILEYE ist das fortschrittliche Fahrerassistenzsystem SuperVision - und genau hier zeichnet sich eine unsichere Zukunft ab. Denn: Die Wachstumsaussichten für genau dieses Produkt haben sich verschlechtert. So verliert MOBILEYE etwa Marktanteile an das neue Inhouse-System des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers ZEEKR, und auch die sinkenden E-Autoverkäufe in Nordamerika und Europa sowie der Zoll-Streit mit China dürften die Nachfrage nach SuperVision begrenzen. Und so geht es für die Aktie, die schon seit Wochen unter Druck steht, weiter abwärts - kein Ende in Sicht!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



