Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Anstieg von 0,3 Prozent auf 16,15 EUR im XETRA-Handel. Trotz kurzfristiger Herausforderungen zeigt sich der Anteilsschein widerstandsfähig. Das aktuelle Kursniveau liegt 41,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR, das am 25.10.2023 erreicht wurde. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 19,81 EUR, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet.

Finanzielle Aussichten und Marktposition

Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie. Die Deutsche Bank plant, ihre Aktionäre mit einer Dividende von 0,661 EUR je Aktie zu beteiligen. Trotz eines Verlustes im letzten Quartal konnte der Umsatz um 19,24 Prozent gesteigert werden. Die Bank steht vor der Herausforderung, ihre Marktposition zu behaupten und gleichzeitig auf technologische Veränderungen und [...]

