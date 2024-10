Die Bayer AG Aktie verzeichnet in dieser Handelswoche eine anhaltende Kursschwäche. Am Donnerstag fiel der Aktienkurs um weitere 1,4 Prozent auf 26,39 Euro, nachdem bereits am Vortag ein Minus von 6,8 Prozent zu verbuchen war. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 44,95 Euro, das die Aktie am 13. Oktober 2023 erreichte. Die aktuellen Kursverluste werden hauptsächlich mit den laufenden Rechtsstreitigkeiten in den USA in Verbindung gebracht, die die Schlagzeilen dominieren.

Positiver Impuls durch FDA-Entscheidung

Trotz der negativen Kursentwicklung gibt es auch ermutigende Nachrichten für Bayer. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für Elinzanetant zur Prüfung angenommen. Diese Substanz könnte sich als potenzieller Wachstumstreiber erweisen, da sie zur Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden entwickelt wurde. Analysten [...]

