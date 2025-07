Michael Saylors MicroStrategy kauft weitere 4980 BTC - darum ist das so bullisch für den Markt

Michael Saylor und sein Unternehmen MicroStrategy bleiben ihrer aggressiven Bitcoin-Strategie treu. Mit dem Kauf von weiteren 4.980 BTC verdeutlicht das Unternehmen seinen Glauben an die langfristige Stärke von Bitcoin und sendet ein starkes Signal an den gesamten Markt. Aber warum wird dieser Kauf so bullisch gewertet wird und was bedeutet er für den Kryptomarkt?

MicroStrategy hält bald 3 % vom gesamten BTC-Supply

MicroStrategy ist ja ein regelrechter Pionier im Krypto Space. Kein anderes Unternehmen hat so viel BTC akkumuliert und glaubt derart stark an das Potenzial von Krypto, beziehungsweise macht sich in einem derartigen Ausmaß von der weiteren Entwicklung des Bitcoinkurses abhängig.

Unter Saylor hat das Unternehmen vor allem 2024 und 2025 massiv Bitcoins akkumuliert und kauft ungeachtet des Preises immer weiter nach. Dabei gab es jüngst wieder News zu einem weiteren Kauf, den MicroStrategy vorgenommen hat. Es wurden erneut 4.980 Bitcoins erworben. Das einem Gegenwert von über einer halben Milliarde Dollar und die BTC-Coins wurden zu einem Durchschnittspreis von 106.801 $ akkumuliert.

BREAKING:



MICHAEL SAYLOR HAS JUST BOUGHT

4,980 BITCOIN FOR $531.9 MILLION. pic.twitter.com/f7UrbsYKTO - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) June 30, 2025

Dementsprechend kauft MicroStrategy auch nahe der Allzeithöchstkurse ein, da man in Zukunft noch von deutlich höheren Preisen ausgeht. Die Gesamtholdings von MicroStrategy sind damit inzwischen auf 597.325 BTC angestiegen. Das entspricht fast 3 % des gesamten Supplys von Bitcoin. Der aktuelle Marktwert dieser ganzen Bitcoins beläuft sich auf über 63,29 Milliarden $, wobei MicroStrategy nur etwas mehr als 40 Milliarden $ investiert hat. So sitzt das Unternehmen heute auf einem unrealisierten Gewinn von circa 21,6 Milliarden $.

UPDATE: Michael Saylor's Strategy is set to post over $13 billion in unrealized Bitcoin gains for Q2 2025.



The company currently holds 597,325 $BTC worth $63.29 billion. pic.twitter.com/v7raBck4Ex - Cointelegraph (@Cointelegraph) July 2, 2025

Im Jahr 2025 wurden bisher bereits über 88.000 BTC im Gegenwert von circa 10 Milliarden $ gekauft. 2024 waren die Akkumulationen sogar noch größer. In diesem Zeitraum kaufte MicroStrategy 140.538 Bitcoins mit einem Gegenwert von 13 Milliarden $ nach. Das Ziel des Unternehmens besteht laut eigenen Angaben darin, eine Bitcoin Jahresrendite von 25 % zu erzielen, wobei selbige heute bereits bei circa 20 % liegt und allein in Q2 um 7,8 % gestiegen ist.

Viele Unternehmen folgen bereits dem Beispiel von MicroStrategy

Die Haltung von MicroStrategy gegenüber Bitcoin kann als sehr positiv gewertet werden, da sie auch eine starke Signalwirkung für andere Unternehmen hat. 134 börsennotierte Unternehmen haben inzwischen Bitcoin in ihre Corporate Treasuries aufgenommen. In Zukunft ist davon auszugehen, dass noch zahlreiche weitere Unternehmen dem Beispiel dieser Vorreiter folgen und BTC in ihre Treasury aufnehmen werden. Das dürfte die Kaufnachfrage nach BTC in Zukunft natürlich nur weiter ansteigen lassen.

In Anbetracht dessen, dass Bitcoins Supply auf 21 Millionen Coins limitiert ist und allein MicroStrategy nun bereits circa 3 % dieses Supplys hält, könnte es bald zu einem Supply Shock kommen, bei dem nicht mehr genug Bitcoins verfügbar sind, um die steigende Nachfrage zu sättigen.

Das könnte dann im Umkehrschluss zu den starken Kurssteigerungen führen, die Unternehmen wie MicroStrategy heute antizipieren. Bis zum Jahresende gehen viele Analysen ja bereits von einer Rallye über 150.000 $ aus. Von einem solchen Boom könnten dabei nicht nur BTC selbst, sondern auch Kryptoprojekte profitieren, die auf einen solchen Bitcoin Boom spekulieren.

BTCBULL-Anleger spekulieren auf einen Bitcoin-Boom

Mit BTCBULL gibt es gerade einen Coin, der kurz vor dem ersten Börsenlisting steht und sich speziell an alle Bitcoin Bullen richtet, die einen Bitcoin Boom auf über 150.000 $ im weiteren Jahresverlauf für wahrscheinlich halten. Es soll nämlich ein Bitcoin-Meme-Token sein, mit dem Anleger auf Bitcoins zukünftige Wertentwicklung spekulieren können. Durch den Kauf von BTCBULL qualifizieren sich Coin-Holder automatisch für die Teilhabe an AirDrops, die in Zukunft erfolgen werden.

Allerdings sind die AirDrops eben an eine Bedingung geknüpft: einen Bitcoin-Boom in Zukunft. Den ersten AirDrop wird es erst dann geben, wenn Bitcoin erstmalig die 150.000 $ Marke geknackt hat, und weitere AirDrops sollen dann beim erstmaligen Überschreiten der 200.000 $ Marke und der 250.000 $ Marke erfolgen.

Quelle: Btcbulltoken.com

Für den Fall, dass ein solcher Bitcoin-Boom eintritt, könnten Anleger hier also maximal profitieren und sowohl von einem steigenden Bitcoin-Kurs als auch von der Ausschüttung von BTC-AirDrops profitieren. Bleibt eine solche Bitcoin Rallye entgegen den Erwartungen vieler Analysten jedoch aus, gehen sie leer aus und BTCBULL verliert seinen größten USP.

Das Ganze ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, doch im Angesicht der so günstig erscheinenden Marktsituation scheinen immer mehr Anleger bereit zu sein, das mit dem Kauf von BTCBULL einhergehende Risiko auf sich zu nehmen. Der Einstieg ist heute auch daher besonders interessant, da sich BTCBULL noch vor dem ersten offiziellen Börsenlisting in der sogenannten Presale-Phase befindet. Das heißt, dass der Coin gerade nur über die offizielle Website und das dort befindliche Vorverkaufswidget gekauft werden kann und noch nicht auf Kryptobörsen gelistet ist.

BTCBULL kann dementsprechend gerade noch für 0,002585 $ gekauft werden und es kamen bereits über 7,8 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Für Investoren, die noch nicht investiert haben, es aber noch wollen, bleiben dabei nur noch 5 Tage Zeit, bis der Presale final endet und das erste Börsenlisting ansteht.

