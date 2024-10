Mainz (ots) -Die Hamburger Autorin Julja Linhof erhält den ZDF-"aspekte"-Literaturpreis 2024 für ihren Roman "Krummes Holz". Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird für das beste literarische Prosa-Debüt des Jahres vergeben. Die Preisverleihung des 46. ZDF-"aspekte"-Literaturpreises findet am Samstag, 19. Oktober 2024, um 14.00 Uhr auf Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt. Die Preisträgerin wird in der "aspekte"-Sendung am Freitag, 18. Oktober 2024, 23.30 Uhr vorgestellt.Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt:"Nichts wächst einfach und gerade in Julja Linhofs fesselndem Anti-Heimatroman 'Krummes Holz'. In einem Alter, in dem andere von zu Hause weggehen, um fürs Leben zu lernen, kommt der 19-jährige Jirka aus dem Internat auf den Hof seiner Familie zurück. Es ist ein Zuhause, in dem niemand auf ihn wartet. In dem alten Bauernhaus dominieren Gefühlskälte und Schweigen. Die depressive Mutter ist verstorben, vom gewalttätigen Vater fehlt jede Spur, Jirkas Schwester Malene redet nicht mehr mit ihm. Und mit dem älteren Verwaltersohn Leander verbindet ihn ein Geheimnis ..."Die Preisträgerin Julja LinhofJulja Linhof, geboren 1991, wuchs in Westfalen auf. Von 2012 bis 2015 studierte sie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Danach begann sie ein Illustrationsstudium in Hamburg, wo sie auch heute noch lebt."Poetisch mythisch und gleichzeitig lebenswirklich macht Julja Linhof in ihrem Debüt die Unwägbarkeiten sichtbar, die das Heranwachsen mit sich bringt", so die Jury des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises. "Jirka stellt sich den Traumata seiner Kindheit und durchbricht mit größter Empfindsamkeit die Sprachlosigkeit seiner Familie. Damit aus dem krummen Holz, aus dem er gemacht ist, doch noch etwas Schönes wachsen kann."Die Jury des ZDF-"aspekte"-LiteraturpreisesZur aktuellen Jury des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises gehören Mara Delius (Die Welt), Christian Dunker (Geistesblüten, Berlin), Daniel Fiedler (ZDF), David Hugendick (DIE ZEIT, ZEIT Online) und Nicola Steiner (Literaturhaus Zürich).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Rudolph.K@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosFotos von der Preisverleihung sind ab Montag, 21. Oktober 2024, 10 Uhr erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/buchmesse) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"aspekte" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/kultur/aspekte)Pressemitteilung (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/finalisten-fuer-zdf-aspekte-literaturpreis-stehen-fest#:~:text=In%20diesem%20Jahr%20stehen%20vier,)%20und%20Ruth-Maria%20Thomas%20%22) zur Shortlist des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises 2024Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5884434