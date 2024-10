Die Deutsche Telekom-Aktie erreichte am Donnerstag den höchsten Stand seit 23 Jahren und festigt damit ihre Position als eines der führenden DAX-Schwergewichte. Der Kurs stieg auf 27,32 Euro, was nur 0,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch liegt. Diese beeindruckende Entwicklung wird durch die jüngsten Unternehmensentscheidungen unterstützt, die bei Anlegern auf positive Resonanz stoßen.

Attraktive Aussichten für Aktionäre

Die Bonner Telekommunikationsgesellschaft hat eine Erhöhung der Dividende sowie ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, was das Vertrauen der Investoren weiter stärkt. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,858 Euro pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zudem setzen Experten ein durchschnittliches Kursziel von 32,93 Euro, was weiteres Potenzial für die T-Aktie andeutet. Die solide Geschäftsentwicklung, mit einem Umsatzwachstum von 4,31 Prozent im letzten Quartal, unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens.

