Bewegung beim skandinavischen Papier-Hersteller. Der bisherige Großaktionär, das chinesische Unternehmen Shanying, trennt sich von seinem Aktienpaket und verkauft dieses an Strategic Value Partner (SVP). Die Transaktion löst ein Übernahmeangebot aus - doch das sollten Anleger nicht annehmen.Das Aktienpaket (knapp 48,2 Prozent der Anteile an Nordic Paper) von Shanying hat zum Kurs von 50 Schwedische Kronen (4,40 Euro) je Aktie den Besitzer gewechselt. Der Transaktionspreis liegt damit 0,5 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...