SUSS MicroTec wird am 7. November die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. mwb research erwartet ein Umsatzwachstum von 39% im Vergleich zum Vorjahr, das in erster Linie auf die starke Nachfrage nach Advanced Backend Solutions zurückzuführen ist, insbesondere nach temporären Bondern für die Produktion von High Bandwidth Memory (HBM). Während die Bruttomarge in Q2 aufgrund eines vorteilhaften Produktmixes und Volumens einen Anstieg verzeichnete, erwartet mwb research für Q3 einen Normalisierung der Brutto- und EBIT-Marge. Der HBM-Markt expandiert weiterhin rasant, wobei Micron ein Wachstum von 4 Mrd. USD im Jahr 2023 auf über 25 Mrd. USD im Jahr 2025 schätzt. Sowohl Micron als auch SK Hynix erhöhen ihre Investitionsausgaben erheblich, um diesen Anstieg zu unterstützen, insbesondere im Bereich der HBM-Fertigung. Dies ist ein gutes Zeichen für SUSS MicroTec, das nach Ansicht von mwb research ein wichtiger Zulieferer von Micron und Samsung im Bereich HBM ist. Daher heben die Analysten ihre Schätzungen für die Geschäftsjahre 25 und 26 an und erhöhen das Kursziel auf 77,00 EUR (alt: 72,00 EUR). KAUFEN. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





© 2024 AlsterResearch