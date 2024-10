Zalando bestätigte den positiven Ausblick, den mwb research nach den starken Ergebnissen des Konkurrenten About You erwartet hatte. Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal zeigten ein GMV-Wachstum von 7,8 % auf EUR 3,5 Mrd. sowie einen signifikanten Anstieg des bereinigten EBIT auf EUR 93 Mio., was die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatz stieg ebenfalls um 5,0 % auf EUR 2,4 Mrd., angetrieben durch die gestiegene Verbrauchernachfrage und einen starken Start in die Herbst/Winter-Saison. Aufgrund dieser starken Ergebnisse erhöhte Zalando seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 in Bezug auf GMV, Umsatz und bereinigtes EBIT. Zudem senkte das Unternehmen seine Capex-Ziele auf EUR 200 Mio., was eine vorsichtigere Investitionsstrategie widerspiegelt. Die Analysten haben ihre Schätzungen entsprechend angepasst und das Kursziel auf EUR 33,00 (alt: EUR 32,00) angehoben, während das HALTEN-Rating beibehalten wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Zalando%20SE





© 2024 AlsterResearch