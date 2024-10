FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag leicht zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,05 Prozent auf 133,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,26 Prozent.

Der Markt erhielt zunächst kaum Impulse. Daten zur deutschen Preisentwicklung konnten die Kurse nicht bewegen. Die deutsche Inflationsrate ist im September endgültigen Daten zufolge von 1,9 Prozent im Vormonat auf 1,6 Prozent gefallen. Dies geht aus einer zweiten Schätzung hervor. Eine erste Schätzung wurde so wie erwartet bestätigt. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Eine geringere Teuerung war zuletzt im Februar 2021 mit 1,5 Prozent beobachtet worden. In der Eurozone werden ansonsten keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet.

In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zu den Erzeugerpreisen für den Monat September an. Der Anstieg der Verbraucherpreise war laut Daten vom Donnerstag im September höher als erwartet ausgefallen. Die Erwartungen an künftige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wurden so gedämpft. An den Finanzmärkten wird jedoch weiterhin mit einer Leitzinssenkung im November um 0,25 Prozentpunkten gerechnet.

Der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, hat sich unterdessen offen für eine Zinspause im November gezeigt. Er habe kein Problem damit, eine Zinssitzung ohne eine Senkung durchzuführen, sagte er in einem Interview mit dem "Wall Street Journal"./jsl/jkr/zb