Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken, insbesondere der US-Notenbank Fed, deuten klar in Richtung fortgesetzter Zinssenkungen, so die Experten von Bayern Invest.Dies könnte in einem anhaltend volatilen Umfeld im letzten Quartal des Jahres 2024 für Auftrieb an den Aktienmärkten sorgen. "In Erwartung einer Jahresendrallye erscheint derzeit eine leicht offensive Ausrichtung der Portfolios sinnvoll", sage Daniel Kerbach, Chief Investment Officer der BayernInvest, im aktuellen Marktausblick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...