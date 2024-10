Die Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung von Mpox (vormals Affenpocken) auf dem afrikanischen Kontinent hält Experten unverändert in Atem. In einem weiteren Land wurde nun der erste Fall bestätigt. Beim Blick auf den Chart von Bavarian Nordic, einem Hersteller von Mpox-Impfstoff, entsteht nicht gerade der Eindruck.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg habe das sambische Gesundheitsministerium am Donnerstag die erste Mpox-Diagnose bestätigt, whärend sich die Fälle in anderen Teilen Afrikas häufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...