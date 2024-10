Berlin (ots) -Der Traum vom idyllischen Landleben - immer mehr Großstädter spüren diese Sehnsucht. Bei "Raus aufs Land" wagen mutige Menschen den Neubeginn in der Provinz. Die dritte Staffel der Doku-Soap von rbb, hr, BR, SWR und MDR ist ab 19. November in der ARD Mediathek verfügbar.Auch die neuen Folgen von "Raus aufs Land" begleiten eine bunte Vielfalt an Menschen aus ganz Deutschland, die alle eines gemeinsam haben: den Wunsch, der Stadt zu entfliehen und auf dem Land ein neues Leben zu beginnen. Ob Singles, die nach Selbstverwirklichung oder der großen Liebe suchen, Paare, die offene Beziehungen leben, Familien, die sich auf dem Land zurechtfinden müssen oder Freundinnen, die gemeinsam neue Wege gehen - in 21 Episoden stellen sie sich den Herausforderungen des Landlebens. Von DIY-Renovierungen riesiger Häuser über das Leben als digitaler Nomade bis hin zur Gründung eines Kulturzentrums, jede und jeder bringt eine einzigartige Geschichte mit.Viktoria aus München versucht als alleinerziehende Mutter auf einem Hof im Süden Bayerns eine Öko-Schweinezucht aufzubauen. Alisha hat eine Ausbildung im ungewöhnlichen Job Doula gemacht und muss die skeptische Landbevölkerung in Nordhessen von ihrem Angebot überzeugen. Andy und Lisa haben begeistert ein riesiges Gehöft in der Altmark gekauft und suchen nach Ideen, wie sie das alles finanzieren sollen. Gesine und Alex wollen sich im Main-Tauber-Kreis einen Altersruhesitz auf dem Land schaffen und dort mit Theater Geld verdienen. Daniel ist Jahre lang in den Großstädten der Welt unterwegs gewesen und will nun in der fränkischen Provinz ein anderes Leben beginnen. Hannah und Anne kämpfen im Oderbruch nicht nur um eine neue Existenz, sondern auch um ihre Freundschaft.20 Aufbrüche von der Stadt aufs Land, in eine neue Welt, 20 Heldenreisen auf der Suche nach dem Glück, 20 Geschichten von modernen Abenteuern, Herausforderungen und Ernüchterung, vom Scheitern und Gelingen. Die ersten sieben Folgen sind ab 19. November in der ARD Mediathek zu sehen. Im Januar und März 2025 folgen jeweils 7 weitere Episoden.Nach den erfolgreichen Staffeln 1 (rbb) und 2 (rbb/hr) von "Raus aufs Land" sind in der dritten Staffel Geschichten aus Brandenburg, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt dabei. Neben rbb und hr gehören nun auch BR, SWR und MDR zu den Koproduktionspartnern der Doku-Soap. Staffel 3 entstand in Kooperation mit den Produktionsfirmen timeline TV, Rec.n.Roll Media GmbH, AV Medien Film+Fernsehen GmbH und Mia Media Leipzig .Pressedossier, Fotos und Videos verfügbarIm rbb-Presseportal finden Sie ein Pressedossier (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2024/11/20241119-raus-aufs-land-die-neue-staffel-ab-19-november-in-der-ard-mediathek.html) mit weiteren Infos zur Doku-Soap. Pressefotos gibt es unter www.ard-foto.de zum Download. Im Audio/Video-Bereich des rbb-Presseportals sowie im Vorführraum Das Erste stehen die ersten beiden Folgen "Raus aufs Land - Staffel 3" für angemeldete Journalist:innen vorab zur Verfügung.Preview im Studio 14Am Montag, den 11. November, feiert die dritte Staffel von "Raus aufs Land" Premiere im Studio 14, der rbb Dachlounge. Präsentiert wird die erste Folge. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Protagonist:innen und Macher:innen der Doku-Soap. Zur Veranstaltung laden wir gesondert ein.Pressekontakt:Ulrike Herrulrike.herr@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 115Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5884527