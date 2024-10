BMW verzeichnet im dritten Quartal 2024 einen signifikanten Rückgang der Verkaufszahlen. Der Münchner Autobauer lieferte rund 541.000 Fahrzeuge aus, was einem Minus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders gravierend war der Einbruch in China, wo die Verkäufe um 30 Prozent auf 148.000 Einheiten zurückgingen. In Europa fiel der Rückgang mit einem Prozent auf 219.000 Fahrzeuge moderater aus. Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung war ein Auslieferungsstopp für 320.000 Fahrzeuge aufgrund von Bremsproblemen.

Herausforderungen und Lichtblicke

Trotz der allgemeinen Absatzschwäche konnte BMW im Bereich der Elektrofahrzeuge einen Zuwachs verzeichnen. Der Verkauf von vollelektrischen Autos stieg um zehn Prozent auf 103.000 Einheiten. Dies steht im Kontrast zur Entwicklung bei anderen Herstellern, die in diesem Segment Rückgänge hinnehmen mussten. Aufgrund der schwachen Gesamtentwicklung hat BMW seine Jahresprognose nach unten korrigiert und erwartet nun einen leichten Absatzrückgang sowie einen deutlichen Gewinnrückgang für das laufende Jahr.

