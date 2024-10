© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx



Star-Investor Warren Buffett ist zuletzt immer skeptischer mit Bezug auf die Finanzbranche geworden. Jetzt hat er seine Beteiligung an einer seiner früheren Lieblingsaktien deutlich gesenkt.Warren Buffett hat mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway seine Beteiligung an der Bank of America (BofA) unter die 10-Prozent-Schwelle gesenkt. Seit Mitte Juli hat Berkshire rund 10,5 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Aktien des amerikanischen Bankengiganten eingenommen, was einem bedeutenden Schritt in Buffetts langjähriger Investitionsstrategie im Bankensektor entspricht. Durch diesen Verkauf entfällt die gesetzliche Verpflichtung für Buffett, BofA-Transaktionen zeitnah offenzulegen. …