Bitcoin Prognose: Wenn sich der Trend nicht bald ändert, dann…

Zum aktuellen Zeitpunkt konnte sich Bitcoin wieder auf 60.618 US-Dollar erholen, nachdem er gestern Abend auf ein Tief von 58.900 US-Dollar gefallen war. Nach dem schnellen Absturz griffen scheinbar viele Kaufaufträge, weshalb sich der Kurs relativ schnell von dem Einbruch erholen konnte. Dennoch bleibt der unangenehme Beigeschmack, dass sich Bitcoin weiterhin im Abwärtstrendkanal befindet.

Angesichts des anhaltenden Abwärtstrends wäre es durchaus möglich, dass der Bitcoin-Preis in den nächsten Tagen oder Wochen einen Tiefstand von rund 51.000 US-Dollar erreichen könnte. Seit seinem Allzeithoch im März konnte der Chart das Muster kaum nach oben durchbrechen. Nur ein Bruch unter die Kanallinie Anfang August, am sogenannten "Bloody Monday", zeigt sich im Chart.

Spot Bitcoin ETFs mit massiven Abflüssen

Parallel zu diesen technischen Entwicklungen haben Spot Bitcoin ETFs erhebliche Mittelabflüsse hinnehmen müssen. Am 10. Oktober wurden insgesamt 81,1 Millionen US-Dollar aus diesen Fonds abgezogen, wobei einige der größten Anbieter wie Blackrock und Grayscale betroffen waren. Besonders auffällig war der Abfluss von 33,79 Millionen US-Dollar aus Fidelitys FBTC und 30,30 Millionen US-Dollar aus dem ARKB ETF von Ark und 21Shares. Auch Grayscale verlor über seine verschiedenen Produkte bedeutende Summen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Spot Bitcoin ETFs fiel auf 55,15 Milliarden US-Dollar.

Während Bitcoin-ETFs mit deutlichen Abflüssen zu kämpfen hatten, konnten Spot Ethereum ETFs am selben Tag hingegen leichte Zuflüsse verzeichnen. Blackrocks ETH ETF verzeichnete 17,85 Millionen US-Dollar an Neuinvestitionen, was den gegensätzlichen Trend zwischen Bitcoin und Ethereum unterstreicht.

Mit diesem ständigen Auf und Ab zeigt sich die Volatilität und Unsicherheit am Markt, der sich aktuell in einer kritischen Phase befindet. Dennoch erwarten viele Experten, dass sich in der zweiten Oktoberhälfte ein Aufwärtstrend einstellen wird und der Kryptomarkt den Monat positiv abschließen könnte.

Technische Aussichten

Die Analyse von CoinCodex zeigt aktuell ein vielversprechendes Bild für die Leitwährung. So soll der Bitcoin-Preis trotz der derzeit sehr ängstlichen Marktlage bis zum 10. November um 42 Prozent steigen und einen Wert von 86.235 US-Dollar erreichen. Dies wäre ein klarer Ausbruch aus dem aktuellen Kanalmuster und könnte möglicherweise eine nachhaltige Altcoin-Saison einleiten. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn solange der Kanal nicht durchbrochen ist, könnte jederzeit eine Korrektur nach unten in den Bereich von 52.000 US-Dollar erfolgen.

CoinCodex ist der Meinung: "Laut unserer aktuellen Bitcoin-Preisprognose wird der Preis von Bitcoin voraussichtlich um 42,64 Prozent steigen und bis zum 10. November 2024 einen Wert von 86.235 US-Dollar erreichen. Unsere technischen Indikatoren zeigen jedoch derzeit ein bearishes Sentiment, während der Fear & Greed Index bei 32 (Angst) liegt. In den letzten 30 Tagen hat Bitcoin an 15 von 30 Tagen (50 Prozent) positive Kursentwicklungen verzeichnet, bei einer Preisvolatilität von 3,65 Prozent. Basierend auf der aktuellen Bitcoin-Prognose ist es momentan kein guter Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen."

Marktaufschwung erhofft

Dennoch bleibt die Hoffnung am Markt, dass sich in den nächsten Tagen und Wochen eine Rückkehr zum bullischen Trend ergeben wird. Vor allem Memecoin-Investoren zeigen schon jetzt, dass sie mit diesem Narrativ, trotz des höheren Risikos, weitreichende Gewinne erwarten. So konnten in den letzten 24 Stunden Coins wie WIF und Popcat um 10 bzw. 9 Prozent zulegen, während Fantom und Helium um 5 bzw. 2,6 Prozent gefallen sind. Auch der Vorverkauf von Crypto All Stars hat unlängst die Marke von 2 Millionen US-Dollar überschritten und kann mit MemeVault Staking weiter Investoren anziehen.

Mit MemeVault Staking wollen die Herausgeber von Crypto All Stars eine Revolution im Memecoin-Staking lostreten. Erstmals können unterschiedliche Memecoins in einem gemeinsamen Protokoll gestakt werden und dafür passive Renditen erwirtschaften. Gerade in der aktuellen Phase ist diese Idee äußerst lukrativ, um während der "langweiligen" Marktphase mittels Staking Belohnungen zu verdienen und dann in der Hochphase die Coins im normalen Handel gewinnbringend zu traden.

Um auch die Nachfrage nach dem nativen $STARS Token zu steigern, haben sich die Herausgeber einen geschickten Mechanismus ausgedacht: Werden neben den bekannten Coins wie Pepe, Bonk oder Shiba Inu auch die nativen $STARS Token gestakt, können die Belohnungen um bis zu 300 Prozent gesteigert werden. So werden einerseits die Belohnungen für die Anleger optimiert, andererseits auch die Nachfrage nach den nativen Token erhöht, was sich positiv auf die Marktkapitalisierung und den Kurs auswirken sollte.

Aktuell können die Coins noch auf der offiziellen Website zum Preis von 0,0014947 US-Dollar erworben werden. Schon in weniger als zwei Tagen wird der Preis erneut ansteigen, wodurch sich der Buchgewinn bis zum Launch verringern könnte.

