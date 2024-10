DJ Scholz reist zu Gesprächen mit Erdogan

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Samstag kommender Woche zu Gesprächen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in die Türkei. Scholz werde Erdogan am 19. Oktober in Istanbul treffen, kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Anschließend sei eine Pressekonferenz geplant. "Den Inhalten können wir hier nicht vorgreifen. Aber es ist davon auszugehen, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine Thema der Gespräche sein wird, ebenso wie die Lage im Nahen Osten", sagte Büchner. Auch Migration und bilaterale und wirtschaftspolitische Themen würden auf der Tagesordnung stehen.

