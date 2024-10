EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Marinomed Biotech AG startet in Vertragsverhandlungen zum Verkauf des Carragelose-Portfolios



11.10.2024 / 12:48 CET/CEST

Korneuburg, Österreich, 11. Oktober 2024 - Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass nach einer eingehenden Prüfung vorliegender Angebote der Vorstand heute beschloss, in Verhandlungen zum Verkauf des Carragelose-Portfolios in Form eines Asset-Deals einzutreten. Die Auswahl möglicher Erwerber wurde auf Basis einer Kombination aus angemessenem Kaufpreis, Transaktionssicherheit und strategischem Fit, somit einer langfristigen Perspektive für die Gesellschaft, getroffen. Die tatsächliche Umsetzung der Transaktion ist abhängig vom Ausgang der konkreten Verhandlungen, vom Abschluss der jeweiligen Transaktionsdokumente, der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung sowie der Fortführung des Unternehmens nach dem Sanierungsverfahren. Zudem bestehen im Sanierungsverfahren Zustimmungserfordernisse durch den Insolvenzverwalter und das Insolvenzgericht. Diese Zustimmungen wurden noch nicht eingeholt.



