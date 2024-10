Bayer hat am Donnerstag einen weiteren Fall rund um den Unkrautvernichter Glyphosat vor Gericht verloren und muss Schadensersatz in Millionenhöhe zahlen. Die Aktie steht am Freitag entsprechend unter Druck. Am Donnerstag verurteilte eine Geschworenen-Jury in Philadelphia Bayer zur Zahlung von 78 Millionen US-Dollar (71,3 Millionen Euro) an den Kläger William Melissen, der seine Krebserkrankung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...