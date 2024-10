Mit einem Plus von rund fünf Prozent steigt die Aktie des Radiopharma-Spezialisten Ion Beam Applications (IBA) an der Hauptbörse in Brüssel auf den höchsten Stand seit Juni. Neuigkeiten von Unternehmensseite, die den Kurssprung begründen könnten, sind nicht zu verzeichnen. Indes befindet sich der das Papier in einer spannenden charttechnischen Ausgangslage. Der Radiopharma-Titel bricht aus einer kurzen Konsolidierungsphase nach oben aus. Im September stieg die Aktie merklich an, nachdem das Joint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...