Düsseldorf (ots) -Im ersten Xiaomi Pop-up Späti in Berlin fängt die neue Xiaomi 14T Serie emotionale Geschichten der Nacht ein, während Besucher*innen ihre Stories als Währung nutzen könnenAm 10. Oktober um 19 Uhr eröffnet Xiaomi den ersten Xiaomi Pop-up Späti in Berlin über einen Zeitraum von zwei Wochen, um die Einführung der neuen Xiaomi 14T Serie (https://www.mi.com/de/product/xiaomi-14t-pro/) auf kreative Weise zu feiern. Das Eröffnungsevent ist Teil des Projekts "SpätiStories", einer interaktiven Fotoaktion, die das emotionale und kreative Leben der Nachtmenschen in den Mittelpunkt stellt. Der Xiaomi Pop-up Späti befindet sich in der Sonnenallee 170A, 12059 Berlin, und ist bis zum 22. Oktober geöffnet.Mit der Kampagne "Why are you awake? (http://www.mi.com/de/event/spaeti)" verwandelt Xiaomi den ikonischen Berliner "Späti", einen Kiosk, der stets auch zu später Stunde für die Nachtschwärmer*innen geöffnet ist, in einen Ort voller Geschichten. Der Clou: Die Erlebnisse und Geschichten der Besucher*innen werden zur Währung. Jeder Gast, der seine nächtliche Geschichte teilt, wird von Fotografen, die das neue Xiaomi 14T und 14T Pro nutzen, porträtiert. Diese Porträts und die dazugehörigen Geschichten werden im Späti auf einem Display gezeigt und auf den Social-Media-Kanälen von Xiaomi verbreitet.Die Xiaomi 14T Serie fängt nicht nur die Nacht ein, sondern auch die emotionalen menschlichen Geschichten, die sich in ihr verbergen. Denn wer nachts wach ist, hat immer eine Geschichte zu erzählen. Diese Idee greift "SpätiStories" auf und rückt das, was nachts passiert, ins Rampenlicht.Der Kiosk als kulturelles SymbolDas Projekt verbindet die Xiaomi 14T Serie mit einem Kernstück deutscher Kultur - dem Späti. Dieser bleibt auch nachts geöffnet und ist somit eine Anlaufstelle für all jene, die zu später Stunde unterwegs sind. Xiaomi dreht dieses Symbol um und verwandelt es in einen kreativen Raum, der die persönlichen Geschichten der Berliner*innen dokumentiert und erlebbar macht.Die Idee knüpft an eine repräsentative Umfrage an, die Xiaomi im Vorfeld durchgeführt hat, um herauszufinden, was Menschen nachts wachhält.1 Dabei gaben 65 % der Befragten an, nachts emotional offener zu sein als tagsüber, und 70 % berichteten, dass ihre bedeutendsten Gespräche nach Einbruch der Dunkelheit stattfinden. Diese emotionalen und kreativen Momente, die oft erst in den stillen Stunden der Nacht zum Vorschein kommen, sind das Herzstück von "SpätiStories"."SpätiStories" wird dabei von bekannten Fotografen und Content Creatorn unterstützt, die sich abwechselnd im Späti aufhalten und die Porträts der Besucher*innen erstellen. Darunter der beliebte Content Creator Malternativ sowie der Leica Fotograf Maurice Pehle (https://www.instagram.com/mauricepehle/), die vor Ort sind, um mit den Besucher*innen in den Austausch zu treten und Content für die Community zu kreieren.Der Späti selbst bietet seinen Besucher*innen eine Auswahl an gesunden Snacks und Getränken - perfekt für die Nachtschwärmer*innen Berlins. Und hier gilt: Die Geschichten der Besucher*innen werden zur Währung, die sie gegen Goodie Bags mit gesunder Verpflegung tauschen können."Why are you awake?"Als Vorbereitung auf das Event hat Xiaomi eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, was Menschen nachts antreibt.1 Die Ergebnisse zeigen, dass 58 % der Deutschen mindestens einmal im Monat nachts draußen unterwegs sind - sei es für nächtliche Begegnungen, um Freunde zu treffen (43 %), oder um Kultur- und Unterhaltungsangebote zu genießen (24 %). Die Nacht bringt nicht nur Abenteuer, sondern auch kreative Freiräume: 63 % der Befragten gaben an, nachts offener für neue Ideen und Erfahrungen zu sein, während 69 % schon einmal kreative Inspiration in den späten Stunden gefunden haben. Diese Einsichten bilden den emotionalen Kern des Projekts, das die Ausdruckskraft der Nacht beleuchtet.Fotowettbewerb SpätiStories und Radio-AktivierungDas Projekt wird auch in den sozialen Medien fortgeführt. Unter dem Hashtag SpätiStories können Menschen aus ganz Deutschland ihre nächtlichen Begegnungen und Geschichten fotografisch festhalten und an einem Wettbewerb teilnehmen, indem sie ihre besten Nachtaufnahmen per Instagram-DM mit @xiaomi.deutschland (https://www.instagram.com/xiaomi.deutschland/) teilen. Die besten Aufnahmen werden von Xiaomi prämiert und verlost werden je einmal ein Xiaomi 14T Pro und Xiaomi 14T. Ausgewählte Bilder werden auf den Social-Media-Kanälen von Xiaomi präsentiert.Begleitet wird die Kampagne durch eine umfangreiche Radio-Integration, die im Vorfeld auf das Event und den Wettbewerb aufmerksam macht.Der Xiaomi Pop-up Späti ist vom 10. Oktober, 19:00 Uhr bis zum 22. Oktober geöffnet und befindet sich in der Sonnenallee 170A, 12059 Berlin.Für weitere Informationen besuchen Sie: http://www.mi.com/de/event/spaetiWeitere Informationen zur Xiaomi 14T Serie sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://www.webcargo.net/l/sMfQ79sBdJ/).Disclaimers1 Xiaomi, "Why are you awake?" Survey 2024. Repräsentative Online-Befragung mit 1.001 Personen wohnhaft in Deutschland, durchgeführt von Appinio im Auftrag von Xiaomi Technology Deutschland GmbH.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5884689