Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" ging wieder der Frage nach, wie sich die Top-Subfondshäuser in den österreichischen Dachfonds geschlagen haben - und zeigt anhand interaktiver Charts, wie sich deren Volumen in der Studie entwickelt hat, so die Experten von "FONDS professionell".Im Jahr 2008, als "FONDS professionell" im Rahmen der halbjährlich durchgeführten Dachfondsstudie erstmals Exchange Traded Funds (ETFs) gesondert von ihren aktiven Pendants analysiert habe, seien exakt 155 ETFs von zehn verschiedenen Gesellschaften mit einem Gesamtvolumen von knapp einer Milliarde Euro in der Studie vertreten gewesen. Seitdem hätten die passiven Produkte innerhalb österreichischer Dachfonds eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben: Die Assets seien um 1.146 Prozent auf 12,43 Milliarden Euro angewachsen und hätten damit erstmals das Volumen der von ausländischen Vermögensverwaltern aktiv gemanagten Fonds überstiegen, die sich auf 11,17 Milliarden Euro summierten. ...

