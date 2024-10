Berlin (ots) -Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen - die Wechseljahre sind in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch ein Tabuthema. Dabei beeinträchtigen diese oft deutlich die Lebensqualität. Die neue dreiteilige Doku-Serie "Die Frauensauna - Verdammte Wechseljahre!" des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) begleitet vier Frauen über mehrere Monate in ihrem Alltag und bei intensiven, tabulosen Gesprächen unter sich in der Sauna. Das neue Format liefert einen ungeschminkten Einblick in das Leben der Protagonistinnen, die alle das Thema "Wechseljahre" verbindet, jede aber eine ganz eigene Herausforderung hat.Die Doku-Serie wird ab 18. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar sein. Das rbb Fernsehen zeigt die drei Folgen à 45 Minuten ab 21. Oktober immer montags um 21.00 Uhr.Ein Tabuthema - eine Sauna - vier FrauenBettina, Heike, Nicole und Jacqueline sind zwischen Anfang 50 und Anfang 60 und kommen aus Berlin, Hamburg und Hannover. Alle empfinden die Wechseljahre als "Zeit des Umbruchs". In einer Sauna in Berlin lernen sie sich kennen. Und in einer Sauna treffen sie sich in regelmäßigen Abständen und tauschen Erfahrungen und Informationen zu ihren Wechseljahren aus. Offen, authentisch und ohne Tabus reden sie über sehr persönliche Dinge. Und jede setzt sich neue Ziele.Für die Hamburger Journalistin und Buchautorin Bettina (62) haben die Wechseljahre "etwas von Pubertät rückwärts". Sie begannen bei ihr erst mit Mitte 50. Langsam aber stetig hat Bettina an Gewicht zugelegt. Von einer Ernährungsberaterin holt sie sich nun Tipps, wie sie ihr Gewicht durch eine Ernährungsumstellung besser regulieren kann. Und sie hat sich ein außergewöhnliches Ziel gesetzt: Sie möchte den Atlantik als älteste Teilnehmerin einer speziellen Challenge in einem Ruderboot überqueren. Der Rudersport ist für sie eine enorme Hilfe, um ihre hormonbedingten Stimmungsschwankungen aufzufangen.Jacqueline aus Berlin kämpft gegen Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Haarverlust. "Ich merke, dass ich alt geworden bin" sagt die erst 51-jährige Verkäuferin. Sie sucht eine Frauenärztin auf, die sie berät und ihr eine Hormontherapie vorschlägt. Jacqueline ist sich allerdings unsicher, ob sie diesen Weg gehen möchte.Personal Trainerin Heike (53), die ein Fitnessstudio in Berlin betreibt, merkt, dass die Wechseljahre ihren Körper verändert haben. Zunehmend hat sie mit Gelenkschmerzen zu tun. Sie entschließt sich für eine zuckerreduzierte Ernährung und für Krafttraining zum Muskelaufbau.Betroffen von Gelenkschmerzen ist auch Versicherungskauffrau Nicole (54), die in der Nähe von Hannover wohnt. Außerdem möchte sie abnehmen und startet mit dem Lauftraining. Ihre langfristigen Ziele sind es zudem, mit dem Rauchen aufzuhören und einen neuen Partner zu finden. Dazu traut sie sich das erste Mal seit langem wieder auf Partys. Nicole sieht die Wechseljahre neben allen Einschränkungen auch als eine Chance "nochmal ganz neu anzufangen, ein Leben ohne Kompromisse" zu führen.Die Doku-Serie "Die Frauensauna - Verdammte Wechseljahre!" informiert über die vielfältigen Facetten der Wechseljahre, räumt mit Vorurteilen und Tabus auf und zeigt Möglichkeiten, wie die Frauen diese Lebensphase aktiv und positiv gestalten können. Und sie kommt zu dem Schluss, dass die Wechseljahre nicht ein Ende, sondern ein Neuanfang sind."Die Frauensauna - Verdammte Wechseljahre!" ist eine Produktion des rbb (Redaktion Susanne Faß, Kristina Henss und Benjamin Kaiser) unter der Regie von Jana von Rautenberg, Realisation Angelika Wörthmüller und Sybille Seitz.Im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2024/10/20241018-neue-rbb-doku-serie-die-frauensauna-verdammte-wechseljahreeljahre--.html) steht für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer die erste Folge der neuen Serie zur Ansicht bereit. Honorarfreie Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.ARD Gesund: Schwerpunkt zu den WechseljahrenWie kann ich die Menopause für mich nutzen? Das ist eine der Fragen, die das neue Kompetenzcenter Gesundheit der ARD anlässlich des Welt-Menopause-Tages rund um den 18. Oktober behandelt. Der Themenschwerpunkt bündelt das Wissen über die Zeit vor, in und nach der Menopause unter anderem in Dokus, Talks und Podcasts. Informationen zum umfangreichen Angebot, zu dem auch "Die Frauensauna - Verdammte Wechseljahre!" gehört, finden Sie im Pressedossier (https://story.ndr.de/wechseljahre/index.html) von ARD Gesund.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und InformationNicola zu Stolberg / Ulrike Herrprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5884700