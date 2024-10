Der Volkswagen-Konzern verzeichnete im dritten Quartal 2024 erneut einen Rückgang bei den Fahrzeugauslieferungen. Weltweit wurden 2.176.300 Fahrzeuge ausgeliefert, was einen deutlichen Absatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der am Donnerstag um 0,7 Prozent auf 92,50 Euro fiel. Das Jahreshoch von 128,60 Euro vom April 2024 liegt damit in weiter Ferne. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial und schätzen den fairen Wert der Aktie im Durchschnitt auf 119,90 Euro.

Neue Technologien als Hoffnungsträger

Trotz der aktuellen Herausforderungen setzt Volkswagen auf Innovationen, um seine Marktposition zu stärken. Die Einführung einer neuen intelligenten Wallbox für Elektrofahrzeuge, die Überschussstrom aus Photovoltaikanlagen nutzen soll, könnte ein wichtiger Schritt sein. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Otovo plant VW, diese Technologie in Europa einzuführen und damit die Attraktivität seiner E-Fahrzeuge zu steigern.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 11. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...