Der DAX hat nach zwei Verlusttagen zu Wochenbeginn am Mittwoch wieder zulegen können. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 23.790,11 Punkten aus dem Handel. Und auch am Donnerstag sieht es nach einem freundlichen Handelsauftakt aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent höher auf 23.849 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es relativ ruhig. Quartalszahlen gibt es bei Redcare Pharmacy und Grenke. Bei Hamburger Hafen und Logistik findet die Hauptversammlung statt. In den USA ...

