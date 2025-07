NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das finale operative Ergebnis des Chemiekonzerns habe im zweiten Quartal dem zuvor veröffentlichten Eckwert entsprochen, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob noch gesenkte Investitionsausgaben und beschleunigte Kosteneinsparungen hervor. Aus einer Präsentation gehe hervor, dass der Schwerpunkt auf dem Schutz der Bilanz liege./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



