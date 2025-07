FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 56 Euro belassen. Die vorläufigen Resultate und der kürzlich geänderte Jahresausblick seien bestätigt worden, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zuge der Transformations-Strategie hob er den geplanten Verkauf von Surface Technologies bis Ende 2026 und dann ab 2028 den Börsengang des Bereichs Agricultural Solutions hervor./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



