Mit den großen US-Banken startet traditionell die neue Berichtssaison. JPMorgan hat dabei nun für einen erfreulichen Start gesorgt und mit seinem Milliardengewinn positiv überrascht. An der Börse kommen die Zahlen entsprechend gut an, die Aktie legt vorbörslich an der Spitze des Dow Jones mehr als ein Prozent zu.Die Investmentbanker haben haben dem größten Geldhaus der USA im Sommer überraschend viel Gewinn beschert. Auf die Aktionäre von JPMorgan entfiel im dritten Quartal ein Gewinn von 12,9 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...