Die RWE-Aktie verzeichnete heute im XETRA-Handel einen leichten Anstieg um 0,4 Prozent auf 31,48 EUR. Zwischenzeitlich erreichte das Papier sogar 31,55 EUR, was Anleger positiv stimmen könnte. Trotz des aktuellen 52-Wochen-Tiefs von 30,08 EUR am 20. März 2024 sehen Analysten weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,89 EUR an. Dies entspräche einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent.

Expansion und Zukunftsaussichten

RWE setzt verstärkt auf erneuerbare Energien und expandiert in Polen. Das Unternehmen hat dort mit dem Bau eines großtechnischen Solarprojekts begonnen und plant zudem den ersten Offshore-Windpark des Landes. Diese Investitionen in zukunftsträchtige Technologien könnten sich langfristig positiv auf den Aktienkurs auswirken. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 2,79 EUR, was das Vertrauen in die Wachstumsstrategie des Energiekonzerns unterstreicht.

Rwe Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...