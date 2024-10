Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke hat nach einem schwachen dritten Quartal 2024 seine Jahresprognose deutlich nach unten korrigiert. Das im SDAX notierte Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzrückgang von etwa 15 Prozent, wobei eine Schwankungsbreite von 2,5 Prozentpunkten nach oben und unten möglich ist. Zuvor wurde lediglich ein einstelliger prozentualer Rückgang erwartet. Auch beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) geht Jost Werke von einer stärkeren Reduzierung aus. Die bereinigte EBIT-Marge für 2024 wird nun zwischen 10,5 und 11,0 Prozent prognostiziert.

Marktschwäche und Investorenreaktion

Die Anpassung der Prognose wird auf eine zunehmende Abkühlung der Nachfrage für Nutzfahrzeuge im Transportbereich sowohl in Europa als auch in Nordamerika zurückgeführt. Zusätzlich verschiebt sich die erwartete Markterholung im Landwirtschaftssektor auf das Jahr 2025. Als Reaktion auf diese Nachrichten geriet die Jost Werke-Aktie unter Druck und verzeichnete zwischenzeitlich einen Rückgang von über 7 Prozent. Die vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden am 14. November 2024 veröffentlicht.

