Frankreich nimmt seinen ersten Ladekorridor für schwere Nutzfahrzeuge zwischen Paris und Lyon in Betrieb. Die Route umfasst fünf Raststätten, an denen Lkw mit bis zu 480 kW Leistung laden können. Initiatoren sind die französische Autobahngesellschaft APRR und Engie-Tochter Vianeo. APRR and Vianeo haben zwischen den Großstädten Paris und Lyon rund alle 150 Kilometer eine Anlaufstation fürs Lkw-Laden geschaffen. Die Stationen befinden sich teils einseitig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...