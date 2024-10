Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute seinen fortschrittlichsten reinen Dreifarben-Laserprojektor, den 4K Laser Smart Mini-Projektor C2 Ultra, vorgestellt. Mit dem Zertifikat "Designed for Xbox" garantiert dieses neueste Mitglied der C2 Premium-Familie Spielern ein immersives 65-300-Zoll-Erlebnis in außergewöhnlicher audiovisueller Qualität und ist damit der ultimative Projektor.Genießen Sie dank des Auto-Low-Latency-Modus, der MEMC-Technologie und des Game-Modus mit einer Bildwiederholrate von bis zu 240 Bildern pro Sekunde seidenweiches, hyperschnelles und intensives Gameplay mit extrem geringer Verzögerung oder Systemstillstand. Mit dem C2 Ultra, dem ultimativen Projektor für die Xbox, können Gamer ihr Spielerlebnis auf ein neues Level heben.Der C2 Ultra liefert mit 110 % BT.2020-Farbraum, 3.000 ANSI-Lumen, IMAX Enhanced und Dolby Vision-Zertifizierung Bildqualität auf höchstem Niveau. Er bietet ein beeindruckendes Kinoerlebnis mit unglaublicher Helligkeit und Kontrast, ohne schädliche blaue Lichtstrahlen zu erzeugen. Erleben Sie kristallklare, packende Actionfilme bei sich zu Hause, genau wie es die Filmemacher beabsichtigt haben!C2 Ultra bietet vielseitige Aufstellungsmöglichkeiten für Wände, Decken oder Böden in Ihrem Wohnbereich. Das Kardan-Design, der optische Zoom und die Autokalibrierungsfunktionen ermöglichen die Projektion auf eine Vielzahl von Oberflächen in einem Bereich von 65 bis 300 Zoll, wobei hohe Helligkeits- und Kontrastverhältnisse für atemberaubende Bilder sorgen, selbst in gut beleuchteten Umgebungen. Durch die Unterstützung von Split-Screen-Gaming verwandelt sich Ihr Zimmer im Handumdrehen in ein Paradies für Multiplayer-Spaß.Die erstklassige Bildqualität wird durch eine außergewöhnliche Audioleistung ergänzt. Der sorgfältig verarbeitete, integrierte 1,2-Liter-Subwoofer liefert aufregende, präzise Bässe und einen satten Sound mit tiefen Frequenzen, der für intensive Spiele- oder Filmerlebnisse sorgt oder audiophile Musikliebhaber mitreißt. Das 2.1-Kanal-Soundsystem von JBL erweckt mit DTS® Virtual:X 3D-Surround-Sound ein beeindruckendes Klangerlebnis zum Leben.Der C2 Ultra kommt am 10. Oktober weltweit auf den Markt und bietet eine einzigartige Bildqualität, ein erstklassiges Audioerlebnis und einen riesigen Bildschirm für Spielspaß.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto https://mma.prnewswire.com/media/2526650/C2_pic_change.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-bringt-in-zusammenarbeit-mit-designed-for-xbox-den-ultimativen-4k-laser-smart-mini-projektor-c2-ultra-auf-den-markt-302274003.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5884819