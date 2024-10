Die Britvic-Aktie rückt in den Fokus der Anleger, nachdem mehrere institutionelle Investoren ihre Positionen verändert haben. Norges Bank meldete eine Beteiligung von 4,53% an dem Softdrinkhersteller, während Samson Rock Capital seine Long-Position auf 1,17% erhöhte. Auch der norwegische Vermögensverwalter Incentive AS reduzierte seinen Anteil leicht auf 3,31%.

Marktreaktion bleibt abzuwarten

Diese Veränderungen im Aktionariat könnten auf unterschiedliche Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung von Britvic hindeuten. Ob die Kursbewegungen der letzten Tage damit in Zusammenhang stehen, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Anleger werden die weitere Entwicklung des Unternehmens und mögliche strategische Entscheidungen aufmerksam verfolgen.

